محافظ الخرج يدشن نادي عبادة ومعرض ” وطن يسكن القلوب ” ويثني على الإنطلاقة الجادة

دشن محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي اليوم نادي الحي بمدرسة عبادة بن الصامت بحي الهدا بمحافظة الخرج ومعرض وطن يسكن القلوب المصاحب.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار, ومساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي, ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح الدويلة.

وفور وصول الماضي, دشن نادي الحي وبارك للإدارة وللأهالي بدء تقديم النادي خدماته للمستفيدين بدعم من القيادة الحكيمة التي تولي المواطنين جل الاهتمام والعناية وتقدم لهم كافة الخدمات من أجل ضمان راحتهم واستفادتهم القصوى من المنشآت لممارسة هواياتهم وقضاء وقت فراغهم بإشراف من مختصين.

ودشن الماضي معرض وطن يسكن القلوب الذي نفذه أندية الأحياء بتعليم الخرج تضمن أجنحة متنوعة تحاكي ماضي وحاضر المملكة لتعريف الزوار بأبرز المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية حتى وصلت لما وصلت إليه اليوم من تقدم ونهضة وإزدهار في شتى المجالات بفضل الله ثم الدعم السخي والمتابعة المستمرة من قبل قادة هذه البلاد الطاهرة منذ عهد المؤسس حتى وقتنا الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.

وأثنى الماضي على ما شاهده من تميز في المعرض والخدمات المقدمة للمستفيدين من أندية الأحياء بعد إطلاعه على عدد من البرامج التي نفذت سابقاً في عدد من الأندية بالمحافظة, والبرامج التي يجري تنفيذها حالياً, مثمنا لتعليم الخرج الإنطلاقة الجادة في المدارس والأندية والجاهزية العالية التي ظهرت بها الإدارة هذا العام وهو بكل تأكيد من منطلق استشعارهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

حضر الحفل والتدشين رئيس قسم القيادة المدرسية الدكتور حمدان الحارثي, ورئيس قسم التخطيط والتطوير الأستاذ فهد التميمي, ومدير العلاقات والإعلام رئيس النشاط الأستاذ منصور السعيدان, وعدد من المشرفين وقادة أندية الأحياء والمعلمين.