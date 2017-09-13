نجاح تعليم الطائف في ترحيل المقرارات الدراسية بموعدها

اشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي بتكامل الأدوار بين إدارة المستودعات وإدارة التخطيط والتطوير ومكاتب التعليم والمدارس والعمل بروح الفريق الواحد مما أسهم في إنجاح خطط الإدارة في ترحيل المقررات الدراسية ووصولها للمدارس قبل بدء العام الدراسي حتى كانت بين يدي الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي من العام الجديد ، وأشاد خلال تكريمه اليوم لعدد من العاملين بإدارة المستودعات والشؤون الإدارية والمالية وكذلك التخطيط والتطوير على ما بذلوه من جهود كبيرة في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمدارس خلال الفترة الماضية وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ فهاد الذويبي ومدير إدارة التخطيط والتطوير عبد الرحمن الثبيتي وأمين التعليم أحمد الزهراني بجهود العاملين في إدارة المستودعات وعلمهم الدؤوب خلال الفترة الماضية في استلام وتسليم المقررات الدراسية وترحيلها إلى المكاتب الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية ، مقدماً شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز والذي أسهم في انتظام الطلبة في مدارسهم وبدء عام دراسي متميز.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد انطلقت في عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المكاتب الخارجية “تربة،رنية، الخرمة، الموية،عشيرة، جنوب شرق، ميسان، حداد” وكذلك تسليم المقررات للمدارس التابعة للمكاتب الداخلية بنين وبنات “الشرق ، الغرب ، الحوية ، الجنوب” قبل عيد الأضحى المبارك وفق خطة أعدتها الإدارة وتم رفع نسخة منها للوزارة في حينه ، ونجحت في إتمام عملية تسليم المدارس للمقررات الدراسية ووصولها إلى طاولات الطلبة قبل بدء العام الدراسي.