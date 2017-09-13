وظائف للنساء في جامعة الأميرة نورة

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف صحية شاغرة (الأفضلية للسعوديات) في عيادات كلية طب الأسنان بالجامعة تابعة لبرنامج التشغيل الذاتي بالمسميات التالية:
– مدرب أخصائي تمريض
– مدرب فني مساعد طبيب أسنان
– فني مساعد طبيب أسنان
– مشرف أخصائي أشعة أسنان
– فني أشعة أسنان
– أخصائي تقنية معامل أسنان
– فني تقنية معامل أسنان
– فني تعقيم أدوات أسنان
المستندات المطلوب إرسالها عند التقديم:
– السيرة الذاتية.
– صورة من الشهادة والسجل الأكاديمي (يشترط أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً).
– صورة الشهادة الجامعية من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كانت حاصلة عليها من الخارج).
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
– بطاقة التسجيل المهني وبطاقة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– صورة من شهادة الخبرة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: cd-ru@pnu.edu.sa في موعد أقصاه نهاية يوم السبت الموافق 1439/1/10هـ.
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