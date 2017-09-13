 وظائف للنساء في جامعة الأميرة نورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وظائف للنساء في جامعة الأميرة نورة

وظائف للنساء في جامعة الأميرة نورة
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف صحية شاغرة (الأفضلية للسعوديات) في عيادات كلية طب الأسنان بالجامعة تابعة لبرنامج التشغيل الذاتي بالمسميات التالية:

– مدرب أخصائي تمريض
– مدرب فني مساعد طبيب أسنان
– فني مساعد طبيب أسنان
– مشرف أخصائي أشعة أسنان
– فني أشعة أسنان
– أخصائي تقنية معامل أسنان
– فني تقنية معامل أسنان
– فني تعقيم أدوات أسنان

المستندات المطلوب إرسالها عند التقديم:

– السيرة الذاتية.
– صورة من الشهادة والسجل الأكاديمي (يشترط أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً).
– صورة الشهادة الجامعية من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم (إذا كانت حاصلة عليها من الخارج).
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
– بطاقة التسجيل المهني وبطاقة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– صورة من شهادة الخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: cd-ru@pnu.edu.sa في موعد أقصاه نهاية يوم السبت الموافق 1439/1/10هـ.

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