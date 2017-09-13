 16 نادياً أدبياً تعكس الحراك الثقافي في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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16 نادياً أدبياً تعكس الحراك الثقافي في المملكة

المناطق - الرياض

تشرف وزارة الثقافة والإعلام على 16 نادياً أدبياً في مناطق المملكة ” الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – جازان – الطائف – حائل – جده – تبوك – المنطقة الشرقية – نجران – الباحة – الجوف – الحدود الشمالية – الأحساء – القصيم ” .
وتقوم الأندية بأنشطة مختلفة بشكل أسبوعي كما تنظم ملتقيات سنوية من أبرزها: ملتقى النص في جده، ملتقى النقد في الرياض، ملتقى الهوية والأدب في أبها، ملتقى العقيق في المدينة, وملتقيات أخرى في الباحة وجازان والأحساء والقصيم وحائل .
وتنظم بعض الأندية جوائز سنوية منها .. جائزة الرواية في حائل، جائزة السنوسي في جازان، جائزة الثبيتي في الطائف وجائزة التميز النسائي في القصيم وجائزة كتاب العام في الرياض ولتوسيع دوائر نشاطاتها اعتمدت الأندية لجاناً مختلفة في مجالات الشعر والسرد والفكر والمرأة إلى جانب افتتاح لجان ثقافية في المحافظات التي تقع في محيط كل نادٍ ،فضلاً عن طابعة الكتب .
وتصدر الأندية عدداً من الدوريات والمجلات الشهرية والفصلية, وتعقد شراكات مجتمعية مع عدد من المؤسسات العامة والخاصة .
وتنظيم الأندية الأدبية إلى جانب الندوات والمحاضرات والأمسيات الدورات التدريبية وورش العمل ومعارض الكتب الخيرية، وتشارك الأندية في المناسبات الوطنية والمهرجانات والمؤتمرات وفعاليات الصيف.
وتسعى الوزارة إلى توسيع دوائر اهتمامات الأندية الأدبية ودعمها وتشجيعها على عقد الشراكات المختلفة وزيادة الاهتمام بالشباب والمرأة والطفل وتكثيف تفاعلها مع المجتمع بمختلف فئاته والتعاون المشترك فيما بينها لإعطاء الفعاليات حضوراً اوسع ونجاحاً أكبر وتوحيد حضورها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

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