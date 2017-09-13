 شاهد.. فضيحة تميم في الأمم المتحدة: “بلادي تحت حصار جائر.. لكنها تتواصل مع العالم بنجاح” !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. فضيحة تميم في الأمم المتحدة: “بلادي تحت حصار جائر.. لكنها تتواصل مع العالم بنجاح” !!

شاهد.. فضيحة تميم في الأمم المتحدة: “بلادي تحت حصار جائر.. لكنها تتواصل مع العالم بنجاح” !!
المناطق - الرياض

كعادته في خطبه، لم يفلح تميم بن حمد في إقناع العالم بالأكاذيب التي طالما تحاول السلطات القطرية في نشرها وبثها عبر وسائل الإعلام القطرية أو المأجورة في بعض البلدان.

وخلال كلمته أمام الأمم المتحدة، زعم أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تنفذ حصارًا على قطر، ورغم ذلك قال “بلادي تحت حصار جائر، ولكنها تتواصل مع العالم الخارجي بنجاح”.

وتساءل نشطاء كيف تكون قطر تحت حصار وعلى الرغم من ذلك تتواصل مع العالم الخارجي بنجاح، مؤكدين أن تميم كاذب ويحاول أن يشوه الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

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