 رصد انتهاكات جديدة للانقلابيين في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رصد انتهاكات جديدة للانقلابيين في اليمن

رصد انتهاكات جديدة للانقلابيين في اليمن
المناطق - وكالات

قدم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الأنسان تقريرا حول تجنيد الأطفال في اليمن ، واستعرض التحالف محتوي التقرير في ندوة عقدها في الأمم المتحدة في إطار الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان .

ووثق التقرير 630 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية التي حددها المشرع اليمني والقوانين الدولية .

وأكد التقرير استخدام ميليشيا الإنقلاب الحوثية والمخلوع صالح للأطفال في الأعمال العسكرية ، مشيراً أن 118 طفلاً لقوا حتفهم ، فيما أصيب 20 آخرون بينما كانوا يقاتلون إلى جانب مليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صال ح في عدة جبهات موزعة على تعز ومأرب وصنعاء والجوف وصعدة وحجة والبيضاء .

وأوضح التقرير أن 346 طفل مجند لازالوا يقاتلون إلى جانب مليشيا الإنقلاب وقوات المخلوع صالح في الجبهات المشتعلة في محافظات تعز ومأرب وصنعاء والجوف والبيضاء، مبيناً أن عدد الأطفال المجندين الذين تَرَكُوا مقاعد الدراسة واتجهوا إلى جبهات القتال بلغ 451 طفلاً بينهم 408 من طلاب المرحلة الأساسية ، و38 في المرحلة الثانوية، وأن عدد الأطفال المجندين الذين لم يلتحقوا بالتعليم في المدارس بلغ 179 طفلاً .

وأشار التقرير أن 43 من المجندين ينتمون لأسر معدمة تعيش ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة كانت هي الدافع الرئيسي لالتحاقهم بصفوف مقاتلي ميلشيا، فيما ينتمي 36‏ منهم إلى أسر محدودة الدخل و21‏ من أسر متوسطة وتستخدم ميليشا الأنقلاب معسكرات تدريب للأطفال المجندين للزج بهم في أعمال قتالية مباشرة .

وتركزت تلك المعسكرات في محافظات أمانة العاصمة والبيضاء وذمار والمحويت وتقوم ميليشا الإنقلاب بعمل دورات للأطفال المجندين في المعسكرات تقوم على تزييف الواقع وقلب الحقائق كوسيلة لاقناعهم بالقتال إلى جانبهم .

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