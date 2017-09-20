 شاهد.. هيئة الترفية تنشر دليل فعاليات روزنامة اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. هيئة الترفية تنشر دليل فعاليات روزنامة اليوم الوطني

شاهد.. هيئة الترفية تنشر دليل فعاليات روزنامة اليوم الوطني
المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه دليلا تعريفيا خاصا يتضمن جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني الـ٨٧.

وكانت الهيئة قد أعلنت قبل يومين عن إطلاق الحملة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني ، والتي تتضمن 27 فعالية في 17 مدينة ومحافظة في المملكة.

 

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