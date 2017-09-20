شاهد.. هيئة الترفية تنشر دليل فعاليات روزنامة اليوم الوطني

أطلقت الهيئة العامة للترفيه دليلا تعريفيا خاصا يتضمن جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني الـ٨٧.
وكانت الهيئة قد أعلنت قبل يومين عن إطلاق الحملة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني ، والتي تتضمن 27 فعالية في 17 مدينة ومحافظة في المملكة.
أطلقت الهيئة العامة للترفيه دليلا تعريفيا خاصا يتضمن جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني الـ٨٧.
وكانت الهيئة قد أعلنت قبل يومين عن إطلاق الحملة الخاصة باحتفالات اليوم الوطني ، والتي تتضمن 27 فعالية في 17 مدينة ومحافظة في المملكة.
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