 على غرار “شمعون”.. “أرامكو” تحذر من فيروس “بلوبورن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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على غرار “شمعون”.. “أرامكو” تحذر من فيروس “بلوبورن”

على غرار “شمعون”.. “أرامكو” تحذر من فيروس “بلوبورن”
المناطق - الرياض

حذّرت شركة «أرامكو» السعودية موظفيها أمس، من هجمات جديدة مقرصنة عبر «بلوتوث»، من دون أي تلامس أو حتى نقر على رابط، ليعود بالأذهان إلى خطر فايروس «شمعون 1»، الذي ضرب أجهزة الشركة في وقت سابق.

ونبهت إدارة أمن وتقنية المعلومات، جميع موظفي الشركة في خصوص هجمات البلوتوث الجديدة المسماة «بلوبورن»، وحذرت من ثغرة مكتشفة يمكن استخدامها من طريق هذه التقنية الحديثة. وأكدت أنه يمكن أن يصيب أي جهاز مزود ببلوتوث، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة والحواسب الشخصية والطابعات وأجهزة التلفاز الذكية والساعات الذكية.

ويمكن للفايروس أن يهاجم الأجهزة غير المحدثة أخيراً، التي تحوي خاصية البلوتوث وهي في حال تشغيل، بما في ذلك مهاجمة الأجهزة القريبة في حدود 10 أمتار، حتى ولو لم ينقر المستخدم على أي رابط أو يتصل بأجهزة بلوتوث مشبوهة أو غير معروفة أو يتخذ أي إجراء.

وشددت الإدارة على أن عملية الاختراق هذه لا تتطلب أكثر من 10 ثوان لإكمال أي هجوم بنجاح، ويمكن للعملية أن تتم حتى عندما يكون الجهاز المستهدف متصلاً بجهاز بلوتوث آخر.

ونصحت جميع الموظفين بتحديث جميع الأجهزة الخاصة بهم على الفور، وإيقاف البلوتوث في جميع الأوقات، وبخاصة في الأماكن العامة، للوقاية من هذا الهجوم الضاري.

ويرى خبراء في الفايروسات أن «بلوبورن» يسمح للمهاجمين بالسيطرة على الأجهزة والوصول إلى بيانات وشبكات الشركات، واختراق الشبكات الآمنة «الجوية»، ونشر البرمجيات الخبيثة أفقياً إلى الأجهزة المجاورة.

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