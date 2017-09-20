الترفيه تنظم “ملحمة وطن” وتفتح أبواب استاد الملك فهد للجمهور مجاناً

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح مدرجات أستاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام العائلات مجاناً ، بعد التنسيق مع هيئة الرياضة، لحضور ومشاهدة فعالية ” ملحمة وطن ” التي تنظمها الهيئة ضمن روزنامة فعالياتها لليوم الوطني السابع والثمانين ، يومي السبت و الأحد المقبلين الموافق 23 و 24 سبتمبر .

وسيفتح باب التسجيل للعائلات والأفراد وذوي الاحتياجات الخاصة عبر الرابط الالكتروني : www.roznamah.sa/ar/events/national-epic/ لاختيار اليوم، ثم تحديد عدد التذاكر وإدخال البيانات الخاصة لتتم عملية التسجيل بارسال تأكيد عبر البريد الإلكتروني ومن خلال رسالة نصية تتضمن ( QR Code ) .

“ملحمة وطن” عبارة عن عروض مسرحية وطنية ثقافية تبدأ الساعة 8:30 مساءً، يشارك فيها 500 ممثل وعارض، وتتضمن 3 فصول لمدة 45 دقيقة تستعرض التاريخ والحاضر والمستقبل، تبدأ من “دعاء إبراهيم عليه السلام” و “ولادة الإسلام”، مروراً “بعهد توحيد المملكة”، وعهد البناء خلال العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وانتهاءً بـ “رؤية المستقبل”، ومن ثم احتفالات اليوم الوطني .

وتتسع هذه الفعالية المميزة لنحو 40 ألف شخص، ستقسم بين الأفراد والعائلات بشكل منفصل , وستفتح أبواب الاستاد لاستقبال الجمهور الساعة 4 عصراً ، وسيكون هناك تسهيلات وتجهيزات تتناسب مع حضور العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وجود ساحة مخصصة لتناول الطعام ، إذ تتواجد عربات الأطعمة في المكان.

وقد أصدرت الهيئة دليلاً تعريفياً يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط: www.roznamah.sa .