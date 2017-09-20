رودريجيز يقود بايرن ميونخ للفوز على شالكه بثلاثية

تصدر نادي بايرن ميونخ حامل اللقب، جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندزليجا» بفوزه على مضيفه شالكه 3/صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وصعد اوجسبورج إلى المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه لايبزيج وصيف الموسم الماضي 1/ صفر.

وتقدم بوروسيا مونشنجلادباخ إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه شتوتجارت 2/صفر.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة فولفسبورج مع ضيفه فيردر بريمن.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا افتتح المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 24 معلنا عن الهدف رقم 83 له مع الفريق في مباراته رقم 101 في البوندزليجا.

وسجل الكولومبي الدولي خاميس رودريجز المعار من صفوف ريال مدريد لمدة عامين أول مشاركة له منذ البداية مع بايرن كما سجل أول هدف له مع الفريق في الدقيقة 29 ليصبح نجم المباراة الأول بلا منازع حيث حصل بنفسه على ضربة الجزاء التي سجل منها ليفاندوفسكي الهدف الأول ثم صنع الهدف الثالث للفريق.

واختتم البديل التشيلي ارتورو فيدال أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 76 بعد عشر دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

واقتنص بايرن الصدارة مؤقتا برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند واوجسبورج وهانوفر وبفارق ثلاث نقاط أمام شالكه صاحب المركز الخامس .

وبإمكان دورتموند وهانوفر أن يستعيدا الصدارة غدا الأربعاء عبر فوز الأول على مضيفه هامبورج وفوز هانوفر على مضيفه فرايبورج.