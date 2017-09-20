 شاهد.. المناورات الجوية السعودية – المصرية “فيصل 11” بأحدث المقاتلات متعددة المهام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. المناورات الجوية السعودية – المصرية “فيصل 11” بأحدث المقاتلات متعددة المهام

المناطق - الرياض

نشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، فيديو للتدريبات الجوية المصرية السعودية المشتركة فيصل 11.

وقال الرفاعي إن عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي واصلت تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك “فيصل 11” والذي تستضيفه مصر ويستمر عدة أيام.

وذكر أن المراحل الأولى للتدريب بدأت بوصول القوة الرئيسية المنفذة من الجانب السعودي إلى أحد القواعد الجوية المصرية، وتنظيم عدد من المحاضرات المتبادلة للموضوعات والأهداف المخططة التي سيجري تنفيذها خلال مراحل التدريب.

وأشار إلى أنه جرى كذلك إجراءات التلقين وتنظيم التعاون وتنفيذ عدد من الطلعات المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوي لمهاجمة الأهداف المعادية، وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام التابعة لكلا الجانبين.

وقال المتحدث العسكري إن التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ والتقييم لإدارة العمليات، وتعظيم الخبرات المتبادلة، بما ينعكس على قدرة وجاهزية القوات الجوية لكلا البلدين على تنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف.

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