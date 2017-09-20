 حساب المواطن: بانتظار الإذن لبدء الصرف للمستحقين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حساب المواطن: بانتظار الإذن لبدء الصرف للمستحقين

حساب المواطن: بانتظار الإذن لبدء الصرف للمستحقين
المناطق - الرياض

نقلت “العربية” عن مصادر خاصة في برنامج حساب المواطن، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التقنية المتعلقة بموقع برنامج حساب الموطن، وأنهم جاهزون للصرف بعد توجيههم بذلك.

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في 31 يناير الماضي البوابة الإلكترونية للتسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال الرابط: www.ca.gov.sa.

وأشارت المصادر إلى أن التسجيل في برنامج حساب المواطن لا يزال مستمراً، ولم يتم إغلاق باب التسجيل.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

وأضافت المصادر أن برنامج حساب المواطن سيضم جميع برامج الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي وإعانة الباحثين عن عمل “حافز”، إلا أنه سيبدأ بصرف بدل الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تغير أسعار الطاقة، وأكدت المصادر أنه لا تعارض بين برامج الدعم.

ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد من البرنامج الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

وبحسب المصادر فإنه تمت بعض الإضافات على موقع البرنامج مثل حق الاعتراض ودراسة الاستحقاق منذ 3 أسابيع، إلا أن المصادر أكدت أن هذه الإضافات كانت موجودة في شكل وتصور البرنامج وإطاره العام، إلا أنه وخلال الفترة السابقة كان يتم التركيز على التسجيل الذي لا يزال مستمرا حتى الآن.

وأكدت المصادر “عندما تتم إقرار السياسات من الجهات العليا فإننا سنقوم بالصرف في أسرع وقت ممكن”.
وقالت إن الموقع قد اقترب فيما يتعلق بالتصميم من شكله النهائي بعد التعديلات التي تمت إضافتها منذ نحو 3 أسابيع.

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