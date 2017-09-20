جادة الترفيه تجهز شارع التحلية في الرياض لإقامة فعالياتها

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه للاحتفال باليوم الوطني السعودي السابع والثمانون، بدأ تجهيز شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض ابتداء من منتصف ليلة الأثنين 27 ذو الحجة 1438 الموافق 18 سبتمبر، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعاونت مشكورة لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة المحيطة في موقع الاحتفالية.

وسيشهد شارع التحلية، إقامة مهرجان جادة الترفيه، يومي السبت والأحد المقبلين 23 و 24 سبتمبر الجاري. حيث ستجول مسيرات استعراضية عدة، كـ “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الأبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي” بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D) التي ستسلط على المباني المحيطة بالشارع، و البازار الشعبي، وعروض موسيقية أخرى.

هذا وقد أصدرت الهيئة دليل تعريفي يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني، ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط: www.roznamah.sa