 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها , في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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