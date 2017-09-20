 «جادة الترفيه» تجهّز شارع التحلية لإقامة فعالياتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«جادة الترفيه» تجهّز شارع التحلية لإقامة فعالياتها الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في جبهة حرض تدشين حساب تعليم الليث على ” سناب شات “ «الصحة» تطلق قائمة إنتظار مواعيد العمليات الجراحية فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار يعقد اجتماعه بنيويورك “البلوتوث” يتسبب في ثغرات أمنية في الكثير من الأجهزة الهلال: إصابة نواف العابد تمنعه من مواجهة الاتحاد ارتفاع حصيلة قتلى زلزال المكسيك إلى «119» شخصًا دور الأيتام بالرياض تخرج “90” فتاة وتوظف “43” منهن الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة جادة الترفيه تجهز شارع التحلية في الرياض لإقامة فعالياتها إسرائيل تسقط طائرة إيرانية لـ”حزب الله” في الجولان

«جادة الترفيه» تجهّز شارع التحلية لإقامة فعالياتها

«جادة الترفيه» تجهّز شارع التحلية لإقامة فعالياتها
المناطق_الرياض

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه للاحتفال باليوم الوطني السعودي السابع والثمانون، بدأ تجهيز شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة الرياض ابتداء من منتصف ليلة الأثنين 27 ذو الحجة 1438 الموافق 18 سبتمبر، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تعاونت مشكورة لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة المحيطة في موقع الاحتفالية.

وسيشهد شارع التحلية، إقامة مهرجان جادة الترفيه، يومي السبت والأحد المقبلين 23 و 24 سبتمبر الجاري. حيث ستجول مسيرات استعراضية عدة، كـ “مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الأبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي” بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D) التي ستسلط على المباني المحيطة بالشارع، و البازار الشعبي، وعروض موسيقية أخرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>