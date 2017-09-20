تدشين حساب تعليم الليث على ” سناب شات “

دشن مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي الحساب الرسمي لإدارة تعليم الليث على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات (Snapchat)، (allithmedia) والذي يشرف عليه قسم الإعلام التربوي بالإدارة ، بحضور مدير الإعلام التربوي الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، ومشرف برنامج فطن الأستاذ علي بن أحمد العيافي ، و الأستاذ سعيد بن عبدالله المهابي .

وقال مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، إن الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وكل وسائط الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في تقديم ما يخدم العملية التعليمية والتربوية أصبح أمرا في غاية الأهمية في العصرالحالي لبث الرسالة الإعلامية لكافة المستفيدين والمستهدفين في الميدان التربوي والاستفادة من التقنية لتسليط الضوء وإبراز جهود إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها والميدان التربوي بشكل عام وايصال أهداف التعليم لشرائح المجتمع وبث الأخبار والبرامج والفعاليات والأنشطة من الميدان التعليمي ، مشيدا في نفس الوقت بجهود قادة وقائدات المدارس في محافظة على جهودهم المميزة مع انطلاقة العام الدراسي وما تحقق ولله الحمد من نجاحات منذ بداية أول يوم دراسي من خلال ماتم توفيره من بيئة مدرسية جاذبة للطلاب والطالبات.

كما عبر ( البركاتي ) عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لقسم الإعلام التربوي لجهودهم الكبيرة في التغطية الإعلامية المتميزة لكافة منجزات وبرامج وفعاليات إدارة التعليم .

من جهته قال مدير الإعلام التربوي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، بأن تطبيق السناب شات يأتي في إطار منظومة من المواقع الإلكترونية التابعة لإدارة التعليم للاستفادة من كل وسائط الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في التعريف بمنجزات وبرامج إدارة التعليم ، من خلال ما يبث خلاله من التغطيات الحصرية و اللقاءات المباشرة و المسابقات المتنوعة، ولما له من دور بارز في إبراز المعلمين المتميزين و الطلاب الموهوبين والمتفوقين والنابغين ، مبينا أنه سيتم ضخ الكثير من الفيديوهات والصور المعبرة لما يدور في الميدان من ممارسات تربوية وتعليمية متميزة في كافة مجالات العمل التربوي والتعليمي

منوها بدعم واهتمام مدير التعليم وبتفاعل كافة منسقي ومنسقات الإعلام التربوي في الميدان .

كما عبر عن شكره وتقديره لمشرف برنامج فطن الأستاذ علي بن أحمد العيافي لتعاونه مع قسم الإعلام في تفعيل برنامج السناب ، و أوضح بأنه تم تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة لتفعيل سناب التعليم ، و داعيا الجميع للمتابعة من خلال هذا الرابط :

https://www.snapchat.com/add/ allithmedia