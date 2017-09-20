 الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في جبهة حرض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«جادة الترفيه» تجهّز شارع التحلية لإقامة فعالياتها الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في جبهة حرض تدشين حساب تعليم الليث على ” سناب شات “ «الصحة» تطلق قائمة إنتظار مواعيد العمليات الجراحية فريق الاتصال المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار يعقد اجتماعه بنيويورك “البلوتوث” يتسبب في ثغرات أمنية في الكثير من الأجهزة الهلال: إصابة نواف العابد تمنعه من مواجهة الاتحاد ارتفاع حصيلة قتلى زلزال المكسيك إلى «119» شخصًا دور الأيتام بالرياض تخرج “90” فتاة وتوظف “43” منهن الأرصاد: هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة جادة الترفيه تجهز شارع التحلية في الرياض لإقامة فعالياتها إسرائيل تسقط طائرة إيرانية لـ”حزب الله” في الجولان

الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في جبهة حرض

الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في جبهة حرض
المناطق_وكالات

تمكن الجيش الوطني اليمني، بإسناد من قوات التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرض الحدودية، في ظل انهيارات كبيرة بصفوف الانقلابيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر عسكرية، أن المعارك المستمرة منذ فجر الإثنين الماضي، أسفرت عن تطهير المواقع المحيطة بمنطقة “الحثيره” المحاذية لميدي من جهة الجنوب، واستعادة أجزاء واسعة من وادي بن عبدالله شمال غرب حرض.

وأكدت المصادر فرار عناصر الميليشيا الانقلابية باتجاه منطقة “عبس” مخلفة وراءها جثث عناصرها الذين قتلوا في المعارك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>