«الفيفا» يوقف رئيس اتحاد الكاريبي 6 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رئيس اتحاد الكاريبي جوردون ديريك، تم إيقافه لست سنوات عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم بسبب انتهاكه لعدة بنود تتعلق بميثاق أخلاق المؤسسة.

وتابع فيفا أن القضية المنظورة ضد ديريك ركزت على مزاعم تضارب في المصالح وطلب وقبول هدايا وغيرها من الامتيازات وسوء إدارة للموارد وسوء استغلال للمنصب وخيانة الأمانة.

ولم يمنح فيفا أي تفاصيل أخرى بشأن القضية. وتابع فيفا أنه أمر ديريك، الذي يشغل منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم بانتيغوا وباربودا، بدفع غرامة تبلغ قيمتها 30 ألف فرنك سويسري (31170 دولاراً).