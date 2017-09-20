 روحاني: إذا «داست» أمريكا على الإتفاق النووي فعليها تحمل التبعات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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روحاني: إذا «داست» أمريكا على الإتفاق النووي فعليها تحمل التبعات

روحاني: إذا «داست» أمريكا على الإتفاق النووي فعليها تحمل التبعات
المناطق_وكالات

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة من فقدان ثقة المجتمع الدولي في حال تخليها عن الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وصرح روحاني الموجود في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقابلة مع قناة أن بي سي “إذا امتنعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات وداست على الاتفاق، فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها”.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة إلى استعداد إدارته للتخلي عن الاتفاق الذي اعتبره “معيباً” لبلاده.

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