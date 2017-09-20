 معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي

معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي
المناطق_الرياض

قال المعارض القطري علي الدهنيم، إن خطاب الشيخ تميم “أكبر من دولة قطر”، موضحاً أنه “تحدث عن الإرهاب وكأن الدوحة هي المتضررة منه وليست الممولة والداعمة الرئيسية له”.

وأضاف الدهنيم، كما نقلت عنه قناة سكاي نيوز عربية، أمس الثلاثاء، أن خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “هزيل ومخيب لآمال الشعب الخليجي والشعب القطري بصفة خاصة”.

واستنكر الدهنيم حديث تميم عن ما أسماه “صمود الشعب القطري” أمام ما وصفه بـ”الحصار” من قبل الدول الأربع المقاطعة لقطر، مؤكداً أن “الشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي الذي دفع بالعمالة ورؤوس الأموال للهروب”.

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