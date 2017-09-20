 الدفاع المدني: لا صحة لوجود حريق في السجن العام بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني: لا صحة لوجود حريق في السجن العام بالطائف

الدفاع المدني: لا صحة لوجود حريق في السجن العام بالطائف
المناطق_الطائف

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل والمواقع الالكترونية عن الفرضية التي أقيمت بالسجن العام بمحافظة الطائف بعيدة عن واقع الفرضية التي كانت ناجحة بمشاركة كافة الجهات.

واخذ عبارة خروج الحريق الافتراضي عن السيطرة هو السيناريو الذي وضع للفرضية وليس الفرضية خارجة عن السيطرة كما يتم تداولها.

وقال أن جميع الفرضيات في المنشئات الحكومية والأهلية التي يقيمها الدفاع المدني مع الجهات ذات العلاقة لا يتم إشعال النار فيها وإنما يتم استخدام مؤثرات تعطي سحب من الدخان التي لا تؤثر على صحة المشاركين في الفرضية.

ودعا العقيد سعيد سرحان كافة وسائل الإعلام وخص مواقع التواصل الاجتماعي أن تستقي الخبر من مصدره وأن ينقل كما اعد دون بتر أو تغيير يذهب بالموضع بعيدا عن ما تم الإعداد له ، شاكرا ومقدرا كافة الجهات وبالأخص إدارة سجون الطائف التي نجحت في الإيحاء بجدية الفرضية حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها.

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