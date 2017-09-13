 الليلة…رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات المجانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الليلة…رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات المجانية

الليلة…رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات المجانية
المناطق_متابعات

أكّد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد؛ اليوم، رفع الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت؛ المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة وذلك بدءاً من يوم غد الخميس غرة المحرم ١٤٣٩هـ، الساعة (12.00) صباحاً، دون الحاجة إلى توفير باقات محدّدة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات، ومنها على سبيل المثال: فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو، وغيرها من التطبيقات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جداً غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

وأكّد أن هذا القرار يأتي تماشياً مع المسارات والتوجّهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجّه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح مشتركي الاتصالات في المملكة كافة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.

 

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