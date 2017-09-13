تشيلسي الانجليزي يواجه عقوبة صارمة من «الفيفا»

أفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد يتعرض لعقوبة صارمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسب مخالفته لنظام التعاقدات مع لاعبين ناشئين.

وقالت دايلي ميل إن فيفا فتح تحقيقاً مع تشيلسي، للكشف عما إذا كانت هناك تجاوزات قام بها النادي في عملية التعاقد مع لاعبين أجانب قصر، وفي حال ثبوت ذلك، فإن “البلوز” سيوجه عقوبة الحرمان من التعاقدات لموسم واحد على الأقل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها تشيلسي قواعد التعاقد مع لاعبين قصر، بل إنه تعرض للعقوبة من قبل فيفا في مناسبتين سابقتين، آخرهما كان في 2009.

يذكر أن ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين آخر من تعرض لهذه العقوبة من قبل فيفا، إلا أن الفريق “الملكي” نجح في الطعن على العقوبة، فيما لا يزال أتلتيكو محروماً من التعاقدات حتى يناير المقبل.