نادي تبوك الأدبي يحتفي باليوم الوطني للمملكة بفعاليات ثقافية متنوعة

ينظم نادي تبوك الأدبي عدداً من الفعاليات الخاصة احتفاءً باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية حيث يقيم ندوة بعنوان ” الأمن الفكري ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية ” وذلك يوم الاثنين الموافق 5 محرم 1439هجري بعد صلاة العشاء مباشرة بمقر النادي بحي المروج يشارك فيها كل من الدكتور موسى بن مصطفى العبيدان واللواء الدكتور علي بن هلهول الرويلي واللواء علي بن إبراهيم الزهراني ويديرها الدكتور أحمد عسيري.

كما يقيم النادي يوم الثلاثاء القادم ,أمسية شعرية وطنية تديرها عضو مجلس إدارة النادي الدكتورة مضاوي الحميدة ويشارك فيها الشاعر أحمد الحربي والشاعرة الدكتورة مها محمد العتيبي والشاعر الإعلامي مفرح آل مجرد الشقيقي .

وأوضح المتحدث الإعلامي للنادي الأدبي بمنطقة تبوك عبدالرحمن العكيمي أن النادي يعلن بهذه المناسبة الغالية على قلوب السعوديين عن مسابقة خاصة على النحو التالي:

أولا – فرع الشعر : أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصيحة تتناول الوطن وأبعاده المختلفة ولا تتجاوز القصيدة 20 بيتا ولم يسبق نشرها .

ثانيا: أجمل عبارة أو تغريدة عن حب الوطن ويتم ربطها بحساب النادي على تويتر ، إضافة إلى أفضل مقال ويتم وضع رابط له في حساب النادي ، وكذلك أفضل صورة فوتوغرافية ويتم ربطها بحساب النادي ، على أن ترسل جميع المشاركات قبل يوم 8 محرم القادم , مشيراً إلى أن النادي رصد جوائز نقدية لكل فروع المسابقة وسيتم توزيعها على الفائزين .