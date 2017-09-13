مدني الجوف يناقش أمور السلامة والحماية والوقاية من الحريق

عقد في صباح هذا اليوم الإربعاء الموافق ٢٢/ ١٢ / ١٤٣٨هـ وبتوجيه مباشر من سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد محمد بن عبدالله القريني اجتماعاً في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف بين مدير إدارة العلاقات والإعلام العميد كريم النصيري ومدير إدارة الأمن والسلامة في إدارة التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عاطف الطالب وبحضور مدير الإدارة العامة للعمليات العقيد محمد الضويحي ومدير الادارة العامة للسلامة بمديرية منطقة الجوف العقيد فهد الدريويش بالإضافة للعقيد عبدالرحمن الحبوب والعقيد عبدالله الرويلي .

وتم خلال هذا الإجتماع مناقشة كل مايتعلق بأمور السلامة والحماية والوقاية من الحريق وتطوير سبل التعاون فيما يخدم مصلحة السلامة في المدراس والمنشآت التعليمية والإدارية والنظر في عقد دورات وورش عمل لمدربي ومشرفي السلامة في إدارة تعليم الجوف من قبل مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.