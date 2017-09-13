اليمن: الحوثيون يعرقلون تفريغ «15» سفينة تحمل مواد غذائية

اتهم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، ميليشيات الحوثي بإعاقة تفريغ حمولة سفن تجارية تحمل مواد غذائية ونفطية في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وقال مصدر مسؤول في التحالف وردت لخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية تحمل أغذية ومشتقات نفطية ومصرح لها من التحالف.

وأضاف لم تسمح لها ميليشيا الحوثي بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة، في حين سمحت الميليشيا بذلك لسفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية، متهماً المتمردين بانتهاك كافة الأعراف والمبادئ.