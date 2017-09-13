الأمم المتحدة تستعرض انتهاكات إيران تجاه الشعوب غير الفارسية

عقدت الثلاثاء التاسع عشر من سبتمبر الجاري على هامش الدورة الـ 36 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان” انتهاكات الدولة الإيرانية لحقوق أبناء الشعوب غير الفارسية”، وذلك بتنظيم من المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الأخرى.

وأكد المتحدثين في الندوة اثناء كلماتهم على ضرورة إبراز انتهاكات ايران في مناطق الشعوب غير الفارسية وخاصة الأحواز بصورة أكبر لطالما كانت مغيبة طوال الفترة السابقة.

وأكدوا ان إيران لا تستثني شيء في استهداف أبناء هذه الشعوب بل النظام الإيراني نفسه يدير شبكات لترويج المخدرات في أوساط الشباب لتدميرهم والتخلص منهم.

من جانبه قال فائز رحيم، رئيس المنظمة الأحوازية للدفاع حقوق الإنسان، في كلمته إن المنظمة ترى أنه من واجبها أن تلفت انتباه الحضور إلى أوضاع حقوق الإنسان في إقليم الأحواز العربي والأقاليم التابعة للشعوب غير الفارسية في عموم إيران، أملاً في أن تسهم جهودها في إيصال معاناة شعب الأحواز و الشعوب الغير فارسية في ظل استبداد الدولة الإيرانية، إلى مسامع كل المنظمات والهيئات المعنية بالشأن الإنساني في العالم.

ونوه بأن هذه التجاوزات زادت وتيرتها واتسعت رقعتها، بعد الإتفاق النووي الإيراني بين الدولة الإيرانية والمجتمع الدولي، وكأن الاتفاق جاء ليطلق يد إيران في ارتكاب المزيد من الجرائم، ويعطيها الحصانة من أي مساءلة عن جرائمها وخاصة في إقليم الأحواز.

وأكد على أن نهج الدولة الفارسية في بسط سيطرتها على الأحوازيين والشعوب غير الفارسية، يتجلى في الحرمان من الحقوق السياسية، والتضييق عليهم أمنياً وإقتصادياً وحقوقيا وقانونياً، حيث اكتظت السجون بكل فئات الشعب الذين قاوموا الظلم ونادوا بالحقوق من صحفيين، سياسيين طلاب عمال فلاحين، نساء شيوخ أطفال.

وناشد المشاركين في اجتماعات ومؤتمرات الدورة الحالية من مجلس الأمم المتحدة بإصدار بيان إدانة شديد اللهجة ضد انتهاكات الدولة الفارسية لحقوق الشعوب غير الفارسية وايضا الضغط عليها للسماح للمنظمات الحقوقية الدولية لزيارة السجون، والاطلاع على وضع السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن لمدد طويلة بمحاكمات غير عادلة، بالإضافة إلى الإطلاع إلى الوضع الإنساني المتأزم في الأحواز ومناطق الشعوب غير الفارسية.