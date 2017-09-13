 انقطاع الكهرباء ينهي حياة تسعة مسنين في فلوريدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انقطاع الكهرباء ينهي حياة تسعة مسنين في فلوريدا “العمل” تخطط لإقفال دور الأيتام الإيوائية الحالية بالتدريج الأمم المتحدة تستعرض انتهاكات إيران تجاه الشعوب غير الفارسية اليمن: الحوثيون يعرقلون تفريغ «15» سفينة تحمل مواد غذائية تشيلسي الانجليزي يواجه عقوبة صارمة من «الفيفا» مدني الجوف يناقش أمور السلامة والحماية والوقاية من الحريق نادي تبوك الأدبي يحتفي باليوم الوطني للمملكة بفعاليات ثقافية متنوعة صندوق الاستثمارات العامة يدشن شركة للاستثمار في الترفيه الليلة…رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات المجانية «التدريب التقني»: شهادات تدريب المدربين هي شهادة حضور دورة فقط الدفاع المدني: لا صحة لوجود حريق في السجن العام بالطائف معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي

انقطاع الكهرباء ينهي حياة تسعة مسنين في فلوريدا

انقطاع الكهرباء ينهي حياة تسعة مسنين في فلوريدا
المناطق_د ب أ

أكدت الشرطة وفاة شخص تاسع، بعد حوالي أسبوع من إخلاء دار مسنين من ساكنيه في ولاية فلوريدا في أعقاب إعصار “إرما”.

وبدأت الشرطة تحقيقا جنائيا بعد ارتفاع كبير في درجة الحرارة في دار المسنين في هوليود، على الساحل الجنوبي الشرقي من المحيط الاطلسي، بسبب عدم وجود تكييفات هواء.

وكان الضحية التاسع، الذي توفي أمس الثلاثاء رجل يبلغ من العمر (93 عاما)، طبقا لبيان من الشرطة، وتراوحت أعمار القتلى بين 71 و99 عاما.

وذكر موظفو دار المسنين أن الدار ظلت بدون كهرباء منذ ثلاثة أيام على الأقل، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الغرف، وعندما وصلت فرق الإنقاذ، كان يتعين نقل أكثر من 100 شخص خارج المنشأة، وقد بدت عليهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والكثير منهم كانوا على محفات أو كراسي متحركة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الولاية قولهم أمس الثلاثاء إن 42 شخصا حتى الان تأكدت وفاتهم في فلوريدا، نتيجة لاعصار “إرما” وآثاره. غير أن ذلك الرقم لا يشمل الوفيات في دار المسنين.

وقبل أيام من اجتياح إعصار “إرما” لولاية فلوريدا، كان قد تسبب في أضرار واسعة في مختلف أنحاء منطقة الكاريبي، من بين ذلك تسوية معظم أجزاء جزيرتي سانت مارتن وباربودا بالأرض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>