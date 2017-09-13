انقطاع الكهرباء ينهي حياة تسعة مسنين في فلوريدا

أكدت الشرطة وفاة شخص تاسع، بعد حوالي أسبوع من إخلاء دار مسنين من ساكنيه في ولاية فلوريدا في أعقاب إعصار “إرما”.

وبدأت الشرطة تحقيقا جنائيا بعد ارتفاع كبير في درجة الحرارة في دار المسنين في هوليود، على الساحل الجنوبي الشرقي من المحيط الاطلسي، بسبب عدم وجود تكييفات هواء.

وكان الضحية التاسع، الذي توفي أمس الثلاثاء رجل يبلغ من العمر (93 عاما)، طبقا لبيان من الشرطة، وتراوحت أعمار القتلى بين 71 و99 عاما.

وذكر موظفو دار المسنين أن الدار ظلت بدون كهرباء منذ ثلاثة أيام على الأقل، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الغرف، وعندما وصلت فرق الإنقاذ، كان يتعين نقل أكثر من 100 شخص خارج المنشأة، وقد بدت عليهم أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والكثير منهم كانوا على محفات أو كراسي متحركة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي الولاية قولهم أمس الثلاثاء إن 42 شخصا حتى الان تأكدت وفاتهم في فلوريدا، نتيجة لاعصار “إرما” وآثاره. غير أن ذلك الرقم لا يشمل الوفيات في دار المسنين.

وقبل أيام من اجتياح إعصار “إرما” لولاية فلوريدا، كان قد تسبب في أضرار واسعة في مختلف أنحاء منطقة الكاريبي، من بين ذلك تسوية معظم أجزاء جزيرتي سانت مارتن وباربودا بالأرض.