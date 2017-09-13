 حد الحرابة لجانٍ انتهك حرمة منزل في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حد الحرابة لجانٍ انتهك حرمة منزل في مكة

حد الحرابة لجانٍ انتهك حرمة منزل في مكة
المناطق_جدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في مكة المكرمة

وجاء في البيان:” أقدم عبده موسى كالي (مالي الجنسية) على تعاطي مادة الإمفيتامين المحظورة وانتهاك حرمة منزل وفعل فاحشة الزنا بزوجة صاحب المنزل بالقوة وسلب ذهبها, ومجوهرات, وهاتف محمول، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور وأن يكون ذلك بقتله، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانياليوم الأربعاء بالعاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرمة .

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