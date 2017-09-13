أمير عسير يرعى احتفالات المنطقة بالذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير ، وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، مساء الأربعاء المقبل السابع من شهر محرم ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة الذكرى الـ ٨٧ لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، وذلك في الساحة الشعبية بأبها .

كما يشهد سموه الفعاليات المصاحبة التي تشارك بها عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة في مقدمتها إمارة منطقة عسير , الأمانة , الشرطة , فرع وزارة الثقافة والإعلام , جامعة الملك خالد , الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , إدارة التعليم , هيئة الترفيه , الغرفة التجارية , الشركة الوطنية للسياحة (سياحية) , صحيفة الوطن .

هذا وقد عقد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير

في وقت سابق اجتماع مع ممثلي الجهات المشاركة للاطلاع على الخطط والدراسات والاستعدادات اللازمة لإظهار هذه المناسبة الغالية بالشكل المطلوب , وأكد سموه خلال الاجتماع على أهمية الاحتفاء بالوطن, وما يحمله من معاني كبيرة لجميع أبناء منطقة عسير , وغيرها من مناطق وطننا العزيز , مستعرضا الجهود والإنجازات والبطولات التي تم تحقيقها وما ترفل فيه بلادنا العزيزة من خير ونماء وتطور وأمن وأمان حتى أصحبت المملكة ولله الحمد في مصاف الدول المتقدمة .