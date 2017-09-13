 حظر بيع 5 أصناف بمقاصف مدارس عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حظر بيع 5 أصناف بمقاصف مدارس عسير

حظر بيع 5 أصناف بمقاصف مدارس عسير
المناطق_عسير

حظرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بيع خمسة أنواع من الأطعمة في المقاصف المدرسية في جميع مدارس التعليم  العام ، مؤكدة على ضرورة التقيد بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة  الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن  الأقسام  المعنية في الإدارة  تواصل تنفيذ جولاتها بين الحين والآخر للمقاصف بهدف التأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات التي تعنى بصحة الطلاب والطالبات في المقام الأول، مشيرا إلى أن الأطعمة المحظور بيعها في المقاصف تشمل الحلوى بأنواعها ، والشوكولاتة ، والعلك ، والمصبرات ، والمسليات الخاوية “ذات القيمة الغذائية المنخفضة” بجميع أنواعها بما في ذلك “الشيبس” ، والبفك مثل “الفش فاش والمقرمشات” بأنواعها، والمشروبات الغازية ، والطاقة ، إلى جانب منع الطلبة من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والطعمية “الفلافل” .

وعن الأغذية المسموح ببيعها وتداولها داخل المقصف أوضح آل كركمان أنها  تتضمن عبوات الحليب السائل، والبسكويت ، والمعمول ، والتمر المغلف آليا ، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية ، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية .

وأكد  آل كركمان على ضرورة ملاحظة الأسعار للأصناف المباعة، وأن تكون بسعر السوق أو أقل ، والتنبيه على عدم مخالفته العقد المبرم بين المدرسة ومشغل المقصف الملزم بالتقيد بالأسعار.

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