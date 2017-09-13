 دراسة بريطانية: البنجر مفيد للجسم والمخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دراسة بريطانية: البنجر مفيد للجسم والمخ

توصل العلماء إلى أن البنجر مفيد للجسم والمخ، كما يساعد على تعزيز العضلات، وهو مثل الخضروات الجذرية، يساهم في الإحساس بالانتعاش ولا سيما بعد ممارسة التمرينات الرياضية.

وأجرى الباحثون في جامعة نورثومبريا – وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية – دراسة شارك فيها 30 رجلا طلب منهم القيام بتمارين رياضية عنيفة وقد سببت لهم تلفا في العضلات في الساقين وقد ساعدهم البنجر على الشفاء.

ووصف العلماء البنجر بأنه مفيد للجسم والمخ أيضا وهو طعام غني بالمغذيات المفيدة للصحة “سوبر فوود” ويعتبر الحل الأمثل كوجبة خفيفة بعد ممارسة مجهود داخل صالة الألعاب الرياضية.

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