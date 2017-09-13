للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في أمانة الجوف

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) على بند المستخدمين لحملة الثانوية العامة فما دون حسب النظام.

وجاءت الوظائف وفقاً للمسميات والمراتب التالية:

– سائق (عدد 2 – المرتبة 32 – رجال)

– حارس (عدد 1 – المرتبة 33 – رجال)

– حارسة (عدد 1 – المرتبة 33 – نساء)

– خادم (عدد 1 – المرتبة 33 – رجال)

– عامل تجهيز (عدد 2 – المرتبة 33 – رجال)

– عاملة تجهيز (عدد 2 – المرتبة 33 – نساء)

وأوضحت أن التقديم إلكترونياً عن طريق برنامج ساعد بموقع وزارة الخدمة المدنية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1439/1/8هـ. وسيتم إبلاغ المقبولين مبدئياً برسالة نصية أو عبر الاتصال ولا يلزم مراجعة الأمانة.

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