 للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في أمانة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في أمانة الجوف

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في أمانة الجوف
المناطق - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الجوف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة (للرجال والنساء) على بند المستخدمين لحملة الثانوية العامة فما دون حسب النظام.

وجاءت الوظائف وفقاً للمسميات والمراتب التالية:

– سائق (عدد 2 – المرتبة 32 – رجال)
– حارس (عدد 1 – المرتبة 33 – رجال)
– حارسة (عدد 1 – المرتبة 33 – نساء)
– خادم (عدد 1 – المرتبة 33 – رجال)
– عامل تجهيز (عدد 2 – المرتبة 33 – رجال)
– عاملة تجهيز (عدد 2 – المرتبة 33 – نساء)

وأوضحت أن التقديم إلكترونياً عن طريق برنامج ساعد بموقع وزارة الخدمة المدنية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 1439/1/8هـ. وسيتم إبلاغ المقبولين مبدئياً برسالة نصية أو عبر الاتصال ولا يلزم مراجعة الأمانة.

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