“سكني”: 12 مشروعا يطرح 19 ألف مسكن في 9 مدن

أطلق برنامج «سكني» في منتصف شهر سبتمبر الجاري المعارض التسويقية في تسع مدن؛ بهدف المعاينة والحجز لـ12مشروعا سكنيا أمام المواطنين المستفيدين، وفق نظامي البيع على الخريطة وشراء الوحدات الجاهزة.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة بالمعارض التسويقية أمام المستفيدين 19,394 وحدة، موزعة على ثلاث فئات سكنية هي: «الفيلا، وتاون هاوس، والشقق»، وتأتي ضمن برنامج شراكات للشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

وتوجد المعارض التسويقية في كل من «الرياض، والخبر، وأبها، وخميس مشيط، والخرج، وعنيزة، والمبرز، ورابغ، وعرعر».

ومن أصل الـ12 مشروعا توجد ثلاثة مشاريع وحداتها السكنية جاهزة في كل من «المبرز، والخبر، واربغ»، وهي عبارة عن شقق، وفلل بإجمالي 563 وحدة سكنية.

وتتباين المعدلات السعرية لعموم الوحدات السكنية التي تمت بالشراكة مع ثمانية مطورين عقاريين محليين، ويراوح سعرها ما بين 248 – 750 ألفا، ويبدأ القسط الشهري للوحدات من 828 ريالا.