 شاهد.. موقف محرج لأمير قطر خلال لقائه مع “ترامب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. موقف محرج لأمير قطر خلال لقائه مع “ترامب”

شاهد.. موقف محرج لأمير قطر خلال لقائه مع “ترامب”
المناطق-الرياض

تعرض أمير دولة قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” في موقف محرج أمام شاشات التلفزيون خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وظهر في المقطع المصور للقاء الذي تم تداوله على نطاق واسع، الشيخ تميم وهو يمد يده لمصافحة الرئيس ترامب الذي بدا وكأنه لم يشاهد يد أمير قطر الممدودة.

ويعرف عن الرئيس الأمريكي تمريره للرسائل بطرق مختلفة يبدو فيها وكأنه يتصرف بعفوية، الأمر الذي دفع بعض النشطاء إلى القول إن تصرف ترامب “ربما يكون مقصودًا، لإرباك الضيف الذي قال سابقًا إن بلاده لها تاريخ طويل في دعم الإرهاب”.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المختصة في شؤون البيت الأبيض “جنيفر جاكوب” أن الأمير تميم توجه لترامب خلال الاجتماع قائلا: “لدينا مشكلة مع جيراننا، وسوف يساعدنا تدخلكم”.

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