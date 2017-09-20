صحف إماراتية: قطر تنتفض من داخلها

أشارت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إلى انتقاضة الشعب القطري الذي عبر عن أصالته وتمسكه بحاضنته الخليجية العربية ورفضه لجموح “نظام الحمدين” المارق الذي اتخذ من دعم الإرهاب وتمويله سبيلا مهما كانت النتائج والتداعيات.

وقالت الصحف في افتتاحياتها إن ردود الفعل جاءت قوية وواسعة على دعوة الشيخ “عبدالله بن علي آل ثاني” لاجتماع موسع يضم وجهاء وأعيان وحكماء قطر من أجل بحث الأزمة التي تفشت في البلاد وباتت تهدد قطر وشعبها بالقطيعة مع جيرانها وأشقائها العرب في الوقت الذي واصل فيه أمير قطر الشيخ تميم ضخ الأكاذيب من فوق منصة الأمم المتحدة.

وأضافت الصحف في افتتاحياتها أن الدول العربية الأربع المكافحة للإرهاب أكدت مراراً وتكراراً على أن حل الأزمة مع قطر يأتي من الدوحة نفسها، ولا مجال لتدويل الأزمة أو اللجوء لأطراف أجنبية للوساطة أو التدخل، ومصداقا لهذا الموقف انتفضت الساحة الشعبية في قطر، وانطلق الحراك السياسي الذي يقوده وجهاء قطر وحكماؤها من خيرة شيوخ آل ثاني الذين يحظون بشعبية ومصداقية واسعة لدى الشعب القطري.

وأضافت الصحف الإماراتية: إن “الشعب القطري يدرك اليوم، أن التحرك بدأ على كافة الأصعدة فالمعارضة تتحرك والعقلاء في الأسرة الحاكمة بالمثل والشعب المغلوب على أمره يعي جيداً خطورة المرحلة في حال واصل نظام تميم خطه.

وأكدت ان الدول العربية التي أعلنت قرار المقاطعة كانت واضحة في توجهها، ومواقفها، وأكدت أن نظام قطر سبب الأزمة وأن حلها معروف وهو تأكيد الالتزام بتنفيذ المطالب الـ”13″، لأنه لم يعد هناك أي ثقة بطغمة النظام الجاثمة على صدور القطريين التي لا تجيد إلا التلاعب وتقديم التعهدات الجوفاء التي سرعان ما تنقضها.