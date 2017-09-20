الذويبي لأولياء الأمور: أبناؤكم في أيد أمينة

أكدَ المُساعد لمدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالطائف ، فهاد بن رويجح الذويبي ، في رسالةٍ وجهها لأولياء أمور الطُلاب ، أنَ أبنائهم في أيدٍ أمينة ، في أيدي مُعلمين يُقدمون جهوداً كبيرة لتعليمهم وبطرُق مُتعددة ، وأساليب حديثة ، وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، من إمكانات ودعم لكي يتمكن الأبناء من الحصول على التعليم وفق الأهداف المرجوة .

جاء ذلك إبان زيارته التفقدية اليوم الأربعاء لابتدائية الملك فيصل ، يُرافقهُ مدير مكتب التعليم بشرق الطائف ، علي الزهراني ، وقال الذويبي مواصلاً رسالته لأولياء أمور الطُلاب : أنتم مُكملون للعملية التعليمية من حيث توجيه الأبناء أسريًا ، وتعليمهم الانضباط سلوكيًا ، والحفاظ على المبنى التعليمي باعتباره مرفقًا من مرافق الدولة ، كذلك الحفاظ على الكتاب المدرسي ، والتعاون مع المدرسة لمصلحة الأبناء والتواصل معها ، واحترام المُعلم الذي يُقدم الرسالة التعليمية.

هذا وقد تجول “الذويبي” في أرجاء المدرسة برفقة مدير المدرسة عبد الملك بن سفر العرابي ، والوكيل خالد خضر الثبيتي ، بعد أن حضر بعض الفقرات التي تتواصل ضمن برنامج الاسبوع التمهيدي المُقام بالمدرسة وأشاد بها ، فيما حضرَ بعض الحصص الدراسية ، وناقشَ الطُلاب في الدروس المُعطاه لهذا اليوم مُثنياً على المعلمين واستخدامهم التقنيات الحديثة في إيصال المعلومة لأذهان الطُلاب .

وكان برنامج الدمج لطُلاب التربية الفكرية بالمدرسة ، وطُلاب برنامج التوحد ، قد استوقفوا المساعد للشؤون التعليمية ، ودخل مع الطُلاب في حوارات باسمة ، كما ناقش مُعلميهم عن مستوياتهم الدراسية .

يُشار إلى أن المدرسة وفي نفس اليوم أقامت برنامجًا يتزامن مع احتفال المملكة بيوم الوطن الـ (87) ، شاركوا فيه طُلاب المدرسة بإشراف رائد النشاط عدنان الزهراني ، تضمنَ العديد من المشاركات الطُلابية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية .