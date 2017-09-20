استثناء مدارس نجران الأهلية من قرار التعليم على طاولة “العيسى”

تعهد مشرف عام التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح,بإيصال صوت ملاك المدارس الأهلية في منطقة نجران إلى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وإلى وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد.

وأكد أثناء لقائه بمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي في ختام زيارته التفقدية لتعليم نجران,أن الوزارة لا ترغب في خروج أي مستثمر في التعليم الأهلي من هذا المجال,مشيرا إلى تفهمه الكامل لمطالب مستثمري المدارس الأهلية بنجران كون الظروف التعليمية الراهنة في الحد الجنوبي تختلف عن غيرها في باقي مناطق المملكة خاصة بعد تطبيق برنامج توأمة مدارس الأحياء في القطاع الداخلي الحكومية والأهلية حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات والكادر التعليمي.

وطالب الملاك باستثناء المنطقة من قرار الوزارة القاضي بإلزام كافة المدارس الأهلية المستأجرة بالانتقال إلى مبان نموذجية حديثة,وناقش حكمي وآل مفرح الفرص الاستثمارية في هذا المجال والتوسع في المحافظات فضلا عن تقييم الوضع القائم للتعليم الأهلي بالمنطقة وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعترض العمل.

وكان آل مفرح قد قام بزيارة تفقدية لمنطقة نجران التعليمية اطلع من خلالها على جاهزية عدد من المدارس الأهلية للبنين والبنات وزار مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة، حيث اجتمع بأعضائه من مشرفين وإداريين وشكرهم على جهودهم وحثهم على مضاعفة الجهد لتقديم الأفضل مع بداية العام الدراسي الجديد,كما التقى بمستثمري وملاك المدارس الأهلية لتبادل الآراء والأفكار ومعرفة الاحتياجات والمقترحات الهادفة نحو البناء والتطوير.