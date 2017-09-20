 حادث سير ل(8) معلمات على طريق المدينة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حادث سير ل(8) معلمات على طريق المدينة تبوك

حادث سير ل(8) معلمات على طريق المدينة تبوك
المناطق _ تبوك
شهد طريق المدينة تبوك اليوم وفي تمام الساعة 11:20حادث سير لسيارة نقل معلمات أصيبت خلاله (8) معلمات ، يذكر ان الحادث وقع بطريق المدينة تبوك وبالتحديد بعد مركز الضبط الأمني للقادم للمدينة أوضح ذلك  خالد السهلي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة والذي أضاف بأنه تم نقل معلمتين عن طريق الهلال الأحمر فيما تم نقل 6معلمات عن طريق مواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية وذلك وفق معلومة من مواطنين في الموقع وسائق المعلمات اضافة الى عدد3 أصابات من الطرف الأخر،كما تم نقل سائق المعلمات عن طريق الهلال الأحمر الى مستشفى الميقات ، وبين بأنه قد تم توجيه 5فرق اسعافية لمباشرة الحادث اضافة الى فريق تدخل متقدم .

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