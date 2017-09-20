 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الأول

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الأول
المناطق _ واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يرافقه رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمناسبة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.
وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – خلال الاستقبال كلمة بهذه المناسبة قال فيها ” يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم وأنتم تمثلون بلدكم الذي كما تعرفون نتشرف جميعا بتمثيله قبلة المسلمين بلاد الحرمين منطلق العروبة.
فوزكم هذا مكسب لبلدكم وعلى كل حال ما هو من السهل أن تصلون إلى حدث دولي مثل هذا ومحبكم يغبطكم عليه وحاسدكم سيزيد حسده لكن مع هذا كله أقول لكم اعتمدوا على الله قبل كل شيء وأعملوا جهدكم كله والعلم عند الله.
أتمنى لكم التوفيق، وأن تعودوا لبلدكم سالمين غانمين ، والحمد لله ، وشكراً”.
ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عادل عزت كلمة عبر فيها عن فرحتهم وتشرفهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين، مشيرا الى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائه الشباب والرياضيين الذين نالوا الرعاية الكريمة التي مكنتهم من تبوء منصات التتويج في مختلف المحافل الإقليمية والعربية والقارية وآخرها التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة كأكثر المنتخبات العربية تحقيقاً لهذا الإنجاز.
وعد إنجاز تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018م ثمرة للرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الذي كان متابعا لهذا الإنجاز خطوة بخطوة حيث كان لتشجيعه ودعمه غير المحدود للاتحاد واللاعبين والجهازين الفني والإداري الأثر الكبير بما تحقق وهذا ليس بغريب عليه حيث جعل رعاية الشباب والرياضيين من أولى اهتماماته وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعدد من المسؤولين.

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