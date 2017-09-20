بلدية البدع تطلق “مبادرة طلبات ذوي المرابطين” لإنهاء معاملات جنود المملكة المرابطين بالحد الجنوبي

بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ومتابعة من أمين منطقة تبوك الأستاذ نايف بن سعيدان ، قامت بلدية محافظة البدع بتخصيص موظف يقوم بإستقبال طلبات ذوي المرابطين في الحد الجنوبي لتسهيل إنهاء معاملاتهم حيث أكد رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطالله التويجري أن هذه المبادرة أتت من حرص حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهده وايمانا منها على خدمة أبنائنا المرابطين وتلبية جميع الاحتياجات فيما يخص العمل البلدي والهادفة الى رعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وتهيئة كل السبل والامكانيات لحماية الحدود والدفاع عن مقدساتها واستشعاراً للمسؤولية تجاههم وامتناناً لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن من خلال تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابط.