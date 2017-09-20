 بلدية البدع تطلق “مبادرة طلبات ذوي المرابطين” لإنهاء معاملات جنود المملكة المرابطين بالحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بلدية البدع تطلق “مبادرة طلبات ذوي المرابطين” لإنهاء معاملات جنود المملكة المرابطين بالحد الجنوبي

بلدية البدع تطلق “مبادرة طلبات ذوي المرابطين” لإنهاء معاملات جنود المملكة المرابطين بالحد الجنوبي
المناطق _ تبوك _علي العميري

بتوجيه من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ومتابعة من أمين منطقة تبوك الأستاذ نايف بن سعيدان ، قامت بلدية محافظة البدع بتخصيص موظف يقوم بإستقبال طلبات ذوي المرابطين في الحد الجنوبي لتسهيل إنهاء  معاملاتهم حيث أكد رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد بن عطالله التويجري  أن هذه المبادرة أتت من حرص حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهده وايمانا منها على خدمة أبنائنا المرابطين وتلبية جميع الاحتياجات فيما يخص العمل البلدي والهادفة الى رعاية ودعم جنود المملكة المرابطين على حدودها للدفاع عنها وتهيئة كل السبل والامكانيات لحماية الحدود والدفاع عن مقدساتها واستشعاراً للمسؤولية تجاههم وامتناناً لتضحياتهم العظيمة لخدمة الوطن والمواطن من خلال تكليف خدمة العملاء بالأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات المعاملات نيابة عن المرابط.

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