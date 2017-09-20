 إمارة نجران ووزارة العمل تبحثان زيادة نسب التوطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إمارة نجران ووزارة العمل تبحثان زيادة نسب التوطين بلدية البدع تطلق “مبادرة طلبات ذوي المرابطين” لإنهاء معاملات جنود المملكة المرابطين بالحد الجنوبي خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الأول المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإيجاد حل إنساني يحمي أقلية الروهينجا المسلمة حادث سير ل(8) معلمات على طريق المدينة تبوك استثناء مدارس نجران الأهلية من قرار التعليم على طاولة “العيسى” خالد الفيصل” يدشن مركز سموه للاعتدال ويعلن الفائزين بجائزة المركز الذويبي لأولياء الأمور: أبناؤكم في أيد أمينة أمير حائل قدم العزاء للعواجي والمعلث والزقدي بمشاركة آلاف المتطوعين..أمانة الرياض تستعد بحزمة فعاليات للاحتفاء باليوم الوطني غرفة الخرج تشارك الأهالي احتفال اليوم الوطني 87 بمعرض تشكيلي للفنان الخزيم هذا الفيديو قد يبكيك .. السعادة ليست بالأخذ بل بالعطاء

إمارة نجران ووزارة العمل تبحثان زيادة نسب التوطين

إمارة نجران ووزارة العمل تبحثان زيادة نسب التوطين
المناطق _ نجران

بحثت إمارة منطقة نجران ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبل استحداث برامج لتوطين الوظائف في المنطقة، بهدف زيارة نسبة التوطين المنتج والمستدام بسوق العمل.

وعُقد في ديوان الإمارة اجتماع لدراسة مجالات التوطين بالمنطقة، برئاسة وكيل الإمارة المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المشرف على برامج التوطين، الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، بحضور أمين المنطقة، ومدير عام فرع وزارة التجارية والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، ومدير الشرطة، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير بنك التنمية الاجتماعية.

وبيّن وكيل الإمارة أن الاجتماع يعد نواة لانطلاقة برنامج التوطين الذي من شأنه الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب والفتيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>