رئيس مركز “البجادية” يتعرض لعدة طعنات غادرة صباح اليوم

تعرض رئيس مركز “البجادية” غرب مدينة الرياض – الشيخ “عبد الرحمن بن محمد بن زايد النخيش” لعدة طعنات غادرة من شخص ذكر انه مريض نفسي.

ووفقا للمصدر جاءت الطعنة التي تعرض لها رئيس المركز بالصدر وبالتحديد تحت القلب حيث ادخل على أثرها للعناية المركزة وحالته إلى الآن مستقرة كما أفاد الأطباء المشرفين على الحالة.

وقد ألقت شرطة المنطقة القبض على المشتبه به وأودع سجن محافظة الدوادمي ولا زال التحقيق جاري لمعرفة ملابسات الحادثة.