 إطلاق اسم الدكتور عبدالعزيز العنزي رحمه الله على المدرج الرئيسي بجامعة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إطلاق اسم الدكتور عبدالعزيز العنزي رحمه الله على المدرج الرئيسي بجامعة تبوك

إطلاق اسم الدكتور عبدالعزيز العنزي رحمه الله على المدرج الرئيسي بجامعة تبوك
المناطق _ منى الريس
أوصى مجلس جامعة تبوك في اجتماعه الأول بإطلاق اسم معالي مدير جامعة تبوك السابق الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي – رحمه الله – على مدرج الجامعة الرئيسي, عرفاناً وتخليداً للجهود التي بذلها .
وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عطية بن محمد الضيوفى, أن جامعة تبوك أقرت في اجتماعها الأول لهذا العام الدراسي تسمية المدرج الرئيسي بكلية الطب باسم مدرج معالي الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي – رحمه الله – ، وذلك عرفاناً من الجامعة بالجهد والدور الذي بذله في خدمة العلم, من خلال ما قدمه من جهود في إدارة الجامعة خلال مرحلة التأسيس حتى أصبحت الجامعة أكبر صرح تعليمي يقدم تعليم ما بعد الثانوية في منطقة تبوك وتضم خمسة فروع في محافظات المنطقة .
وأشار إلى أن الدكتور العنزي – رحمه الله – تولي إدارة الجامعة منذ تأسيسها عام 1427هـ ، لافتاً النظر إلى أن المدرج الذي تم اطلاق اسمه عليه يعد المدرج الرئيسي داخل مقر الجامعة لإقامة الفعاليات والبرامج ويضم ما يقارب 500 مقعد، وهو مجهز بشكل كامل على أحدث طراز عمراني وتقني ومهيأ لنقل الفعاليات عبر الشبكات والبث المباشر .
واختتم الدكتور الضيوفي تصريحه قائلاً “رحم الله الدكتور الإنسان فقد كان معطاءً وأباً لكل طالب، ساعياً بتيسير أمور المحتاجين، يوجه بتذليل كل العقبات أمامهم وأمام نمو وتطور كيان الجامعة، وما تسمية أكبر مدرجات الجامعة باسم معاليه رحمه الله إلا رغبة من الجامعة بجميع منسوبيها بالوفاء لذكرى معالي الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي وهو ما عودنا عليه ولاة أمر هذا البلد من الوفاء لرجالات الوطن ” .

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