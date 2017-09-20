 أمير عسير يتسلم نسخة من العدد السياحي (هنا أبها) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يتسلم نسخة من العدد السياحي (هنا أبها)

أمير عسير يتسلم نسخة من العدد السياحي (هنا أبها)
المناطق _ عسير

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير نسخه من العدد السياحي الخاص (هنا أبها) والذي أصدرته صحيفة “أفاق” بجامعة الملك خالد .

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , يرافقه المشرف العام ورئيس تحرير صحيفة أفاق الدكتورعلي بن شويل القرني.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء ، الجهود التي تقدمها الجامعة لابراز منطقة عسير في كل المجالات , والتي تـاتي في مقدمتها الجانب السياحي , مؤكدا أن منطقة عسير تحضى بعناصر جذب سياحية تتفوق عن بقية مناطق المملكة , مثمنا الدعم والاهتمام اللامحدود التي تحضى به المنطقة من قبل القيادة الرشيدة في كافة المجالات .

 من جهته أوضح معالي مدير جامعة الملك خالد أن العدد السياحي (هنا أبها) , يهدف إلى ابراز الجوانب السياحية في منطقة عسير , وذلك بالتزامن مع تتويج مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م , على وجه الخصوص ، والوجهات السياحية التي يرتادها المصطافين ، والبرامج والموضوعات السياحية التي تهتم بتنمية السياحة في المنطقة ، إضافة إلى الدور المنوط بالجامعة للإسهام في تطوير عجلة السياحة في عسير .

وبين أن العدد السياحي  يتكون من 192 صفحة ملونة طبعت منه  70 الف نسخة ، تم توزيعها في عدد من الجهات الحكومية والسياحية والسفارات والمراكز والأسواق التجارية , بهدف التعريف بالمنطقة سياحيا .

 وأضاف السلمي أن العدد يحمل في طياته الكثير من البرامج ، والموضوعات السياحية عن منطقة عسير بشكل عام , مؤكداً أن حصول مدينة أبها على لقب عاصمة السياحة لهذا العام ، يعد من أهم مناسبات المنطقة كونها وضعت نفسها على خارطة السياحة العربية والدولية ، وعلى ذلك عملت الجامعة ممثلة في صحيفة آفاق على إصدار عدد سياحي خاص ضمن إطار مشاركتها في هذه المناسبة , مثمنا دعم سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لجميع مناشط الجامعة في كافة المجالات .

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