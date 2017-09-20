أمير عسير يتسلم نسخة من العدد السياحي (هنا أبها)

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير نسخه من العدد السياحي الخاص (هنا أبها) والذي أصدرته صحيفة “أفاق” بجامعة الملك خالد .

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي , يرافقه المشرف العام ورئيس تحرير صحيفة أفاق الدكتورعلي بن شويل القرني.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء ، الجهود التي تقدمها الجامعة لابراز منطقة عسير في كل المجالات , والتي تـاتي في مقدمتها الجانب السياحي , مؤكدا أن منطقة عسير تحضى بعناصر جذب سياحية تتفوق عن بقية مناطق المملكة , مثمنا الدعم والاهتمام اللامحدود التي تحضى به المنطقة من قبل القيادة الرشيدة في كافة المجالات .

من جهته أوضح معالي مدير جامعة الملك خالد أن العدد السياحي (هنا أبها) , يهدف إلى ابراز الجوانب السياحية في منطقة عسير , وذلك بالتزامن مع تتويج مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م , على وجه الخصوص ، والوجهات السياحية التي يرتادها المصطافين ، والبرامج والموضوعات السياحية التي تهتم بتنمية السياحة في المنطقة ، إضافة إلى الدور المنوط بالجامعة للإسهام في تطوير عجلة السياحة في عسير .

وبين أن العدد السياحي يتكون من 192 صفحة ملونة طبعت منه 70 الف نسخة ، تم توزيعها في عدد من الجهات الحكومية والسياحية والسفارات والمراكز والأسواق التجارية , بهدف التعريف بالمنطقة سياحيا .

وأضاف السلمي أن العدد يحمل في طياته الكثير من البرامج ، والموضوعات السياحية عن منطقة عسير بشكل عام , مؤكداً أن حصول مدينة أبها على لقب عاصمة السياحة لهذا العام ، يعد من أهم مناسبات المنطقة كونها وضعت نفسها على خارطة السياحة العربية والدولية ، وعلى ذلك عملت الجامعة ممثلة في صحيفة آفاق على إصدار عدد سياحي خاص ضمن إطار مشاركتها في هذه المناسبة , مثمنا دعم سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لجميع مناشط الجامعة في كافة المجالات .