صحة تبوك تعتمد المراكز الصحية المناوبة في عطلة اليوم الوطني

أوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله بن محمد العمراني ان صحة تبوك اعتمدت 14 مركز رعاية صحية مناوب في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة خلال عطلة اليوم الوطني الأحد القادم وهي : الخالدية ، الاحياء الجنوبية، المهرجان ، المثلث، الرابية ، الورود ، النهضة ، القادسية.

وفي محافظات المنطقة فقد تم تحديد مركز صحي واحد للمناوبة في كل مدينة خلال فترة الإجازة وهي :

المروج بتيماء ، الظهرة بحقل ، الفريعة بالوجه ، البدع بالبدع ، ابو شجرة بأملج ، الصمدة بضباء.

في حين يتم استمرار العمل بالمراكز الصحية الخارجية كما هو معتاد.

وأشار العمراني على جاهزية مستشفيات المنطقة لاستقبال مراجعيها وكذلك الحالات الطارئة على مدار الساعة خلال عطلة اليوم الوطني مؤكداً أن مواعيد العيادات الخارجية للمراجعين لم يطرأ عليها تغيير، وأن العمليات الجراحية ستُجرى في موعدها .