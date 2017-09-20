هيئة الترفيه تعتزم تغيير ملامح ومعالم 3 مدن في اليوم الوطني

ضمن استعدادات الهيئة العامة للترفيه لمشاركة السعوديين والمقيمين، احتفاليتهم الكبرى باليوم الوطني السعودي الـسابع والثمانون يوم السبت 1439/1/3 الموافق 23 سبتمبر 2017 ، تعتزم الهيئة تغيير ملامح “برج المملكة” في الرياض، “قصر القشلة” في حائل، و”قصر الأمارة” في نجران.

حيث تسعى الهيئة من خلال فعالية “ارفع الخفاق أخضر” مفاجأة الجمهور، بعروض الوسائط المتعددة العالمية، والتي من شأنها أن تضفي على أجواء الحدث رونقاً جمالياً مبهراً لم تشهده المدن الثلاث طوال تاريخ احتفالها باليوم الوطني.

وسيتم استخدام أحدث تقنيات الألعاب النارية الحديثة، والعروض الثلاثية الأبعاد Aurora 3D Presentation، بالإضافة إلى عروض الليزر والإضاءة، بهدف صناعة أجواء احتفالية ترفيهية استثنائية في هذا اليوم المهم في تاريخ المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة فعاليات ضخمة تماشياً مع احتفالات السعوديين باليوم الوطني الـسابع والثمانون.

من جانبها وجهت الهيئة العامة للترفيه شكرها لهيئة السياحة في حائل ونجران على الجهود التي بذلتها والدعم المتواصل لضمان نجاح الفعالية وإبرازها بالشكل المطلوب.

هذا وقد أصدرت الهيئة دليل تعريفي يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة احتفالاً باليوم الوطني ويمكن الاطلاع عليه عن طريق الرابط: www.roznamah.sa