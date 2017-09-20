محافظ الوجه : اليوم الوطني يوم خالد تتذكره الأجيال

قال محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة: “إن حبنا لوطننا جعل من الانتماء والولاء له فخراً، وأمر يدفعنا لفعل ما يمكننا للمشاركة برفعته ونهضته، مستمدين قوتنا من ذكريات خلدها من قدموا أرواحهم الزكية فداءً لترابه الذي نعيش عليه آمنين مطمئنين، فهم من سطر ملحمة من ملامح التاريخ والبطولة والانجاز والبناء في حياة الشعوب والأوطان والأجيال.

وبين في تصريح له ،أن اليوم الوطني مناسبة نتذكر فيها باني هذا الصرح القويم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – والرجال الأوفياء الذين ساروا معه، فوحد معهم لنا هذا الوطن وأقام أسسه على مبادئ الدين الحنيف، وأخذ من القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم دستوراً له.

وقال: “هذا يوم خالد تتذكره الأجيال والأحفاد للدور البطولي الذي قام به الملك عبدالعزيز في بناء وحدة الوطن في نسيج واحد بعيد عن الفرقة والتمزق الذي أصبح جزء من الماضي وبإشراقة عهد جديد تضيئه الألفة والتلاحم كالجسد الواحد، والوحدة التي لم تعرفها الجزيرة العربية في تاريخها المعاصر من قبل”.

وأضاف: “إن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – كتب وسطر أروع صفحات التاريخ وغير مجرى تاريخ الجزيرة العربية حياة وشعوباً بفتحه مدينة الرياض وبداية التأسيس والتوحيد في بناء صرح شامخ رموزه السلام والأمن والمحبة والبناء والتنمية وأصبحت رموزه المنهج الذي سار عليه أبناؤه الكرام البررة في بناء مسيرة الوطن وتحقيق أوجه التنمية والعيش الرغيد للمواطن في ظل مقومات الوطن التي وهبها له الخالق”.

واختتم تصريحه بقوله : إن هذا الوطن قام على حكمة ولاة أمر لا يدخرون جهداً في إتمام مسيرة الخير والعطاء والنماء ويتوالى قطف ثمار هذه المسيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله -، مؤكداً أن اليوم الوطني هو ذكرى وفاء للرجال البواسل الذين اوجدوا هذا الكيان وتجديد للطاعة والولاء للقيادة الحكيمة التي سارت على المنهج القويم”.