أمير المنطقة الشرقية: دور الجامعات مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل أبحاثها لمنتجات ذات قيمة مضافة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، ووكلاء الجامعة وعمداء العمادات والكليات.

واستمع سموه إلى إيجازٍ عن المشروعات التي تمت في الجامعة، وعززت انطلاقتها للعام الدراسي الحالي، منوهاً سموه بما يلقاه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من دعمٍ واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله-، مؤكداً يحفظه الله على دور الجامعات في تطوير وتنمية المجتمعات، من خلال الأبحاث والدراسات، وضرورة العمل على الاستفادة من وادي الظهران للتقنية لتحويل أبحاثه ودراساته لمنتجات تضيف للاقتصاد الوطني، ومشدداً سموه على ضرورة أن تعمل الجامعة مع شركائها على تأهيل طلبتها، وتوفير الإرشاد الجامعي اللازم لهم، متمنياً سموه للجامعة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان عن باسمه وباسم منسوبي الجامعة وطلابها عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية واهتمام سموه، ومتابعته الدائمة يحفظه الله لكافة مناشط الجامعة