 محافظ الحجرة يرأس الاجتماع التنسيقي للاحتفال باليوم الوطني87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 20 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ الحجرة يرأس الاجتماع التنسيقي للاحتفال باليوم الوطني87

محافظ الحجرة يرأس الاجتماع التنسيقي للاحتفال باليوم الوطني87
المناطق _ الباحة
رأس محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لفعاليات اليوم الوطني 87 وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وفي بداية الاجتماع نقل المحافظ حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث.
كما أكد أهمية توحيد كافة الجهود من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وإبرازها بالشكل اللائق.
وأوضح العتيبي أن هذا الاجتماع يأتي لإعداد الخطط والإستعداد للاحتفال بهذه المناسبة وإبراز أهمية ذكرى اليوم الوطني للمملكة التي يستلهم الجميع فيها ما بذله موحد هذا الكيان الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات والتوصل إلى المرئيات التي تتوافق وأهمية إظهار هذه المناسبة العزيزة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
 واقترح الاجتماع تزيين الشوراع والميادين بالاعلام وصور ولاة الامر واتاحة الفرصة لمشاركة كافة شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وتكريم أبناء شهداء الواجب الذين قدموا ارواحهم للذود عن الوطن وشدد الاجتماع على أهمية إظهار ما تشهده المحافظة من نمو في شتى المجالات.

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